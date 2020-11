Crotone-Lazio, Parolo: “Siamo venuti qua per vincere e ci siamo riusciti. Ora recuperiamo le energie e pensiamo allo Zenit”

Al termine della gara Crotone-Lazio, il biancoceleste Marco Parolo ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Fortunatamente ho già giocato partite con queste condizioni metereologiche, so cosa vuol dire preparare una gara del genere con il rischio che non si giochi ma la squadra è rimasta concentrata, siamo venuti qua per vincere e abbiamo portato a casa la vittoria, questo era l’importante. È stata una prestazione di squadra: dal primo all’ultimo abbiamo fatto una grande partita e questo dimostra che la rosa é ampia e competitiva. Volevamo vincere anche per salire in classifica e migliorare la nostra condizione anche in campionato. Da adesso possiamo iniziare a preparare il match di martedì con lo Zenit. Il viaggio in aereo? Io ero sereno mi sono divertito come se stessi a un luna-park *ride*, ma c’é chi ha sofferto di più il maltempo. La partita con lo Zenit sarà tosta con una squadra fisica e che metterà molta intensità, sono all’ultima spiaggia e cercheranno in ogni modo di fare risultato. Noi dobbiamo recuperare le energie e farci trovare pronti preparando la gara al meglio e dando il massimo in campo. “

