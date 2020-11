Per Lei Combattiamo Crotone-Lazio, Simy nel pre partita : “Incontreremo una delle migliori squadre europee. Dobbiamo avere l’attenzione giusta” Crotone-Lazio, Simy nel pre partita : “Incontreremo una delle migliori squadre europee. Dobbiamo avere l’attenzione giusta” Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Riparte la Serie A Tim con Crotone–Lazio. A pochi istanti dal calcio d’inizio è intervenuto l’attaccante del Crotone Simy ai microfoni di Sky Sport: “La squadra sta bene, è stata una settimana anomala, ci sono molte assenze, tra nazionali e assenze, ma è un problema di tutte le squadre, pensiamo a lavorare. E’ una partita molto difficile, incontreremo una delle migliori squadre europee, dobbiamo avere l’attenzione giusta, sennò in Serie A fai fatica. Sarà un grande test. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

