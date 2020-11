Crotone-Lazio, Stroppa: “Fatta una buona gara contro una big, con la Lazio difficile vincere”

Vince la Lazio che spegne tutte le polemiche di questi ultimi giorni, vince grazie anche al ritorno di Ciro Immobile. A Crotone diluvia e la squadra di Stroppa cade davanti allo strapotere biancoceleste. Il tecnico rossoblù è intervenuto ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole: “Innanzitutto sono vicino a tutto il popolo di Crotone per questa situazione che sta diventando sempre più difficile. Il campo ha tenuto bene ed è anche migliorato il vento. E’ venuta fuori una partita giocabile. La forza della Lazio ha dimostrato di poter fare un partita più sporca rispetto al solito. Potevamo essere più bravi negli episodi, anche se nel primo tempo abbiamo fatto bene. Con loro non è mai facile e sono stati bravi. Oggi abbiamo comunque creato tanto, ma dobbiamo migliorare. E’ una questione di consapevolezza che arriverà grazie ai gol e i risultati. Le prestazioni ci sono sempre state, bisogna buttarla dentro. Non è solo questione tecnica, ma anche mentale. L’avversario di oggi era molto difficile. Ci servono più giocate individuali, questo è un nostro limite”.

