EUROAVVERSARIE | Lo Zenit pareggia in trasferta. Stasera in campo Dortmund e Brugge

Lo Zenit San Pietroburgo, che martedì sera in Champions League affronterà la Lazio all’Olimpico, ha ottenuto un punto nel match di oggi in campionato in casa dell’Akhmat. Partita conclusasi 2-2 con le reti di Kuzjaev e Lovren per lo Zenit.

Questa sera alle 20.30 scenderanno in campo sia il Club Brugge che il Borussia Dortmund.

