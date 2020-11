Il Messaggero | Lazio, Lotito convoca Tare e Inzaghi a Formello: «Luis Alberto va punito con la panchina»

Scende la pioggia oggi a Crotone, ma che fa. Nulla in confronto alla furia di Lotito, piombato ieri pomeriggio a Formello per invertire la rotta. Convocati Tare, Calveri e Inzaghi in Foresteria: «Luis Alberto va punito almeno con la panchina». Venti minuti di conciliabolo, è scontro sulla scelta tecnica. Simone non aveva ancora ricevuto nessuna indicazione dalla dirigenza, ma si era espresso così prima in conferenza: «Ha fatto un cavolata, ma il campo è un’altra cosa». Tradotto: Luis Alberto paga una multa, ma per lui gioca. Oggi si capirà chi l’avrà vinta. Il Messaggero

