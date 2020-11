Il Tempo | Lazio, Inzaghi riparte dal «suo» Ciro ritrovato

In casa Lazio si contano defezioni importanti, ma anche recuperi altrettanto fondamentali come quello di Ciro Immobile. Come riporta Il Tempo, l’attaccante è pronto a riprendersi l’attacco biancoceleste. Il tecnico in conferenza ha rassicurato tutti: “L’ho ritrovato come l’avevo lasciato“, nonostante l’assenza del bomber per tre partite (Bruges, Zenit e Juventus). Immobile scalpita ed il tecnico non lo lascia in panchina: al fianco di Correa infatti dovrebbeesserci proprio il centravanti partenopeo già dal primo minuto.

