Immobile fa gol e spegne le critiche, i tifosi fanno scudo intorno al bomber con #iostoconciro

Non si poteva chiedere partita migliore agli uomini di Inzaghi. Luis Alberto e Immobile partono titolari e deliziano i tifosi con un ottima partita nonostante il tempo non fosse dei migliori. Torna il sereno in casa Lazio e soprattutto nel cuore del bomber di Torre Annunziata che oggi torna in campo e trova subito il gol con un gran colpo di testa. A nulla sono servite le critiche e gli attacchi ricevuti in settimana per il lungo e travagliato percorso di guarigione dal Covid-19. Intanto i tifosi biancocelesti si stringono intorno ad Immobile pronti a difenderlo da ogni attacco. Il campione e possessore della Scarpa d’Oro va difeso e protetto dalla sua gente e infatti su Twitter parte l’hashtag #iostoconciro. Il desiderio è quello di creare una vero e proprio scudo attorno al centroavanti biancocelesti. L’importante adesso è aver ritrovato la serenità grazie al gol e grazie ad una bella vittoria.

