Lazio, difficoltà nell’atterraggio a Crotone causa maltempo: timore e risate a bordo tra le forti turbolenze – VIDEO

Come riportato dal Messaggero, il maltempo che ha colpito Crotone in queste ultime ventiquattro ore, ha complicato di molto l’atterraggio del nuovo aereo della Lazio, partito nonostante l’allerta rossa in Calabria. Il Boeing 737/300 Tayaranjet ha dovuto sorvolare per diversi minuti l’aeroporto, prima di ricevere l’ok dalla torre di controllo per atterrare, causando un ritardo nell’arrivo sullo scalo di Crotone. Come riporta il video esclusivo de Il Messaggero, i giocatori e lo staff biancoceleste hanno vissuto momenti di paura ma anche di divertimento tra una turbolenza e l’altra, causate dal fortissimo vento. I commenti goliardici dei calciatori hanno accompagnato la lunga fase di discesa a terra, che si è poi conclusa con un brusco atterraggio, seguito alla fine da un applauso quasi liberatorio di tutti i passeggeri biancocelesti per la gestione del volo del pilota.

Questo il video esclusivo de Il Messaggero:

VIDEO

