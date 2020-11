Lazio, problemi per il rientro a Roma: il nuovo aereo bloccato causa maltempo, squadra verso Lamezia in pullman

Il nubifragio che si sta abbattendo sulla città di Crotone, sta causando molti problemi già dalla giornata di ieri. Esordio dunque complicato per il nuovo aereo della Lazio, che secondo TMW non è potuto decollare verso Fiumicino per via dell’inagibilità della pista. Il gruppo squadra, insieme allo staff, si sono recati quindi a Lamezia Terme con il pullman, in modo da raggiungere un nuovo aereo pronto a far rientro a Roma.

