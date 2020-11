Lazio, subito testa allo Zenit: domani mattina la ripresa degli allenamenti

Archiviata l’ottima e importante vittoria in trasferta contro il Crotone, gli uomini di Inzaghi sono subito pronti a proiettarsi con la testa alla sfida contro lo Zenit. I biancocelesti si ritroveranno già domani mattina al Centro Sportivo di Formello per preparare la gara di Champions, in programma mercoledì 24 alle ore 21.00. Verrà sicuramente effettuato un’importante lavoro di scarico per i titolari di oggi all’Ezio Scida, che hanno condotto un’ottima prestazione nonostante il campo interamente bagnato dall’incessante pioggia caduta nella città calabrese.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: