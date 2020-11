Parolo scherza su Radu: “E’ il crash test della Lazio, chi arriva deve confrontarsi con lui..” – VIDEO

Ieri sera è andata in onda su Lazio Style Channel la trasmissione “Tell Me”, dove, a turno, i giocatori biancocelesti si raccontano, tra esperienze passate, la loro avventura alla Lazio e aneddoti sugli altri calciatori.

Dopo Caicedo, è stata la volta di Marco Parolo, protagonista, tra l’altro, di un simpatico siparietto con il compagno Stefan Radu. In un videomessaggio il difensore biancoceleste si rivolge scherzosamente a Parolo: Io ho preparato i guanti, casomai ci fosse bisogno di te in porta“. A quel punto il biancoceleste, divertito, replica: “Io dico sempre che Radu è il crash test dello spogliatoio della Lazio. Chiunque arriva deve avere a che fare con lui, è uno che ti mette alla prova. Anche a livello caratteriale. Per questo io dico: se superi Radu, allora puoi stare nella Lazio”.

