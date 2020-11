Roma, si complica ancora la questione stadio a Tor di Valle

È stato il sogno della gestione giallorossa di James Pallotta, sogno che probabilmente rimarrà tale. Come riportato da repubblica.it ci sono novitá per quanto riguarda la Roma e lo stadio di Tor di Valle. È emersa una lettera, del 13 Ottobre, che spiega che i terreni sui quali la Roma vorrebbe costruire lo stadio, sono stati in realtà pignorati. Si attendono sviluppi per una vicenda che va avanti da circa nove anni, e che ha visto oggi l’ennesimo colpo di scena.

