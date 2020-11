SOCIAL | Crotone-Lazio, gol del vantaggio di Immobile: l’esultanza di Milinkovic | FOTO

Costretto all’isolamento a causa del Coronavirus, Sergej Milinkovic sta seguendo la sfida dei compagni contro il Crotone da casa. Al minuto 21 la squadra di Inzaghi si è portata in vantaggio grazie al colpo di testa di Ciro Immobile e, il centrocampista serbo, ha esultato nonostante non sia in campo: attraverso una Stories sul suo profilo ufficiale Instagram, il “Sergente” ha gioito per il gol dell’attaccante biancoceleste, con il messaggio che recita: “Andiamo bomber”, taggando Ciro Immobile.

