SOCIAL | Tutti rispondono a Milinkovic: “Ci manchi Sergente, torna presto”

Inizia la festa su Instagram per i giocatori biancocelesti. Il primo a parlare è il Sergente Milinkovic-Savic che dalla Serbia, fermo per Covid, segue la sua squadra e osanna il Tucu Correa per il gol. Tra i due botta e risposta via social con Correa che risponde: “Mio Sergente”. Tutti rispondono a Sergej, il secondo dopo il Tucu è il bomber biancoceleste Ciro Immobile che scrive così: “Ci machi Sergente, torna presto”.

