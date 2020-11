SOCIAL | Spezzone di gara da capitano per Luis Alberto: dopo le polemiche lo spagnolo si riprende la Lazio – FOTO

La settimana piena di polemiche intorno al giocatore spagnolo, si è addirittura conclusa con uno spezzone da capitano per Luis Alberto. Il centrocampista ha senz’altro vissuto una settimana travagliata, partita da quelle dichiarazioni in una diretta social, volte ad attaccare il Presidente Lotito e la Società in generale, dopo la presentazione del nuovo aereo. A seguito delle sue parole, si è scatenato un susseguirsi di attacchi polemici da parte dei tifosi, che non hanno di certo gradito il suo atteggiamento. Subito dopo sono arrivate le scuse sempre via social da parte del giocatore, ma anche la risposta della Società, che si è detta pronta a punire lo spagnolo con una multa e con l’esclusione per la trasferta di Crotone. Nonostante la difficile situazione creatasi per via di questo evento, Inzaghi ha continuato a schierarlo tra i titolari negli allenamenti anti-Crotone, arrivando così a convocarlo per la trasferta. Niente esclusione alla fine da parte della Società, ma solo un avvertimento al calciatore in modo che cose del genere non accadano più. Luis ha risposto oggi sul campo con una buona prestazione e nonostante tutto, sul finale di gara all’uscita di Immobile, ha anche indossato per la prima volta con la maglia della Lazio la fascia da capitano. Un gesto importante voluto forse dallo spogliatoio o dal mister stesso, per porre fine definitivamente alla situazione e per dimostrare l’importanza di questo giocatore all’interno dell’organico, in campo e fuori.

Questo il commento dello spagnolo sulla propria pagina ufficiale Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

