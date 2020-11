TMW | Immobile si riprende la Lazio: senza di lui la percentuale di vittorie è del 27%

Il ritorno del leader. O del “king“, come è stato ribattezzato a Formello Ciro Immobile, che dopo sedici giorni di isolamento giovedì è tornato a vestire la maglia della Lazio. Il caso dei tamponi ballerini gli ha impedito di giocare tre delle ultime quattro partite (Bruges, Zenit e Juventus). Oggi il suo cammino, così come quello dei suoi compagni, ripartirà da Crotone alle 15.00. “L’ho rivisto come lo avevo lasciato, con tanta voglia di giocare e – ha detto ieri mister Inzaghi – di mettersi a disposizione della squadra. L’ho visto in discrete condizioni, anche se ha svolto soltanto due allenamenti con il gruppo“. Il tecnico non si è sbottonato, ma negli ultimi due giorni l’ha sempre provato nell’undici titolare, così come Luis Alberto.

Non ha i novanta minuti nelle gambe, Ciro, ma ha mostrato di avere una condizione anche superiore alle proprie attese, come ha confessato dopo la seduta di giovedì. E soprattutto ha una voglia matta di rispondere sul campo alle tante accuse ricevute in queste ultime settimane: ieri sera ha sbottato sui social, oggi vuole reagire sul campo. Inzaghi così ritrova l’attaccante principe del suo 3-5-2, il finalizzatore perfetto su cui è cucito tutto il meccanismo biancoceleste. Quando c’è si vede (e si legge nei tabellini), quando manca la sua assenza pesa tantissimo. Quest’anno ha saltato 4 partite e la Lazio non ha mai vinto: 3 pareggi e 1 sconfitta contro la Sampdoria. La stagione scorsa ha invece dato forfait in due impegni di campionato, da cui sono maturate 2 ko: l’unica vittoria senza Immobile del 2019-’20 è stata in Europa League contro il Cluj. In totale, dal 2016 a oggi, senza di lui la Lazio ha una percentuale di vittorie pari al 27,2%: solo 6 successi su 22 occasioni. Numeri che testimoniano quanto sia importante il centravanti di Torre Annunziata per la squadra di Inzaghi, che oggi lo riabbraccerà dopo un lungo periodo difficile. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

