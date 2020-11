Crotone-Lazio, c’è ottimismo: campo in buone condizioni

AGGIORNAMENTO ore 11.20: La gara è ancora a rischio ma al momento si dovrebbe disputare. L’account ufficiale dell’ FC Crotone ha pubblicato una foto del campo in condizioni ottimali e anche per questo motivo trapela ottimismo circa la disputa del match di Serie A in programma alle 15.00. Le criticità che potrebbero portare al rinvio della gara sono sostanzialmente legate alla difficoltà delle due squadre di raggiungere lo stadio e alla disponibilità delle forze dell’ordine, impegnate attualmente nei quartieri gravemente danneggiati.



AGGIORNAMENTO ore 10.30: Al momento la gara fra Crotone e Lazio è confermata, ma il rischio del rinvio è concreto perché la Protezione civile regionale parla di allerta rossa. Ma se ne saprà di più tra poco in quanto in prefettura è in corso una riunione tecnica operativa.

La gara fra Crotone e Lazio, in programma questo pomeriggio allo stadio Ezio Scida di Crotone è a forte rischio. Il motivo sono le forti piogge che si sono abbattute questa notte sulla Calabria e che hanno causato diversi allagamenti. TuttoMercatoWeb

