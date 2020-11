ESCLUSIVA LAZIOPRESS.IT | I vertici di Tayaran Jet: “Abbiamo denunciato il video prima della partenza per Crotone. I vari attacchi frutto della gelosia verso la Lazio”

L’aereo brandizzato Lazio, un’ autentica novità per il calcio italiano pronta a guidare il club biancoceleste lungo i cieli di tutta Europa. Nella giornata di venerdì è andato in scena il primo viaggio con la squadra a bordo con il tutto anticipato da un video proibito registrato e diffuso sul web da parte di un “dipendente” dell’Aeroporto di Fiumicino, prontamente segnalato alle autorità competenti da parte dei vertici della compagnia Tayaran Jet. Per analizzare al meglio l’accaduto e l’iniziativa innovativa del club capitolino, LazioPress.it ha contattato in esclusiva il vicepresidente della compagnia Massimo La Pira ed il direttore dell’ufficio stampa Gabriele Giannone, i quali in primis hanno voluto difendere la compagnia dagli attacchi ricevuti nelle ultime ore a seguito delle difficoltà incontrate dal volo causa maltempo in Calabria:

“Stamane una testata ha compiuto un’operazione insulsa e vergognosa a danno della compagnia dopo che già era stato pubblicato un primo articolo di questo tipo. Quello che è accaduto è molto grave e pregiudizievole andando a colpire la nostra clientela considerando il riferimento a condizioni di non affidabilità del vettore. Ciò non lo possiamo consentire, riguardo le condizioni di sicurezza non c’è testata che tenga. Quella andata in scena è un’operazione di comunicazione insulsa perchè calpesta un diritto fondamentale che è quello alla sicurezza. Crotone è una città in ginocchio, l’aereo non vola semplicemente per comprovate ragione di sicurezza”.

Nella giornata di venerdì, prima della partenza per Crotone, un “dipendente” dell’Aeroporto di Fiumicino ha registrato un video proibito nelle adiacenze dell’aereo. Volete spiegarci i risvolti di tale gesto?

“Semplicemente, la compagnia per tutelare la sicurezza in assoluto ha denunciato il fatto alle autorità giudiziarie e competenti e ha diffidato la società Aeroporti di Roma da controlli più appurati poichè ovviamente una situazione del genere pone a repentaglio il sistema di accesso all’aerostazione”.

La Lazio è la prima società italiana con un aereo brandizzato. Come è nata l’idea?

“Nasce come un’operazione di marketing. La Lazio già volava con Tayaran Jet nelle trasferte e da ciò è nata l’idea del presidente della compagnia Paolo di Grandi e del presidente biancoceleste Claudio Lotito che si è tramutata in realtà nell’arco di pochissimo tempo. Una novità che ha fatto tanto parlare e discutere affascinando anche molte altre squadre di Serie A. La Lazio non ha comprato nessun aereo, il mezzo è di proprietà della compagnia che ha stipulato con la Lazo un contratto di sponsorizzazione della durata di un anno e rinnovabile”.

Anche altre squadre di Serie A vorrebbero seguire l’esempio della Lazio. Avete già qualche nuovo progetto in cantiere?

“Abbiamo stimolato l’interesse di tante squadre che hanno visto come nel giro di pochissime settimane la Tayaran Jet è riuscita a dare vita ad un accordo forte poi tramutato in realtà. Il tutto è stato reso possibile da due presidenti molto pragmatici che ci vedono lungo. L’aereo è andato in Irlanda per la pitturazione. A Dortmund la Lazio andrà con in suo aereo è farà una bella figura”.

Ci sono stati anche altri progetti tra cui scegliere per la livrea definitiva?

“Il progetto è stato curato completamente dal project manager della Lazio, la dottoressa Nastri. Il progetto una volta concluso è stato sottoposto alle autorità aeronautiche per l’approvazione, queste ne hanno attestato la conformità e poi si è passati all’esecuzione”.

Il mondo social come ha reagito a questa novità?

“I vari sfottò e la parodia di Giusti nasce dal fatto che l’aereo ha 29 anni. Va detto che nel mondo del trasporto aereo molte compagnie hanno mezzi della stessa età e ciò è reso possibile dai sistemi di certificazione molto dettagliati a cui i vari vettori sono sottoposti in Europa. Le persone sfruttano ovviamente ciò per degli sfotto tra tifoserie rivali, ma questa è comunque un’operazione che ha fatto bene comunicativamente alla Lazio. I biancocelesti stanno facendo risultati nonostante la pressione e da quando volano con noi non hanno mai perso. Al momento portiamo bene alla Lazio. È stata una grande idea, mi hanno chiamato anche altri club che stavano impazzendo perchè Lotito li aveva anticipati ancora una volta. I vari attacchi sono frutto della gelosia verso la Lazio”.

In conclusione, l’aereo è ancora a Crotone. Quando tornerà a Roma?

“Sembrerebbe che lo spazio aereo possa riaprirsi tra poco. Ho sentito il comandante, dovremmo rientrare a Roma al massimo nelle prime ore del pomeriggio”.

