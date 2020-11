Il Messaggero | La Lazio riemerge dalla tempesta e si rilancia in classifica

Lo stadio di Crotone che due anni fa era stato teatro della tragedia alla Champions ieri si è trasformato nel palcoscenico del rilancio. E pensare che prima del fischio d’inizio la Lazio aveva cercato con tutte le forze di non giocare: troppa acqua e troppo vento. Che poi tutti i torti i dirigenti laziali non ce l’avevano. Raffiche fortissime e il prato, nonostante abbia retto benissimo, in alcune zone sembrava un acquitrino. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero. Vittoria per 2-0 grazie ai gol di Immobile e Correa.

