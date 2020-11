Ironie ed inesattezze sulla Lazio a ‘Quelli che il Calcio’: “Le finanze non sono così floride, i soldi dell’aereo arrivano da quelli risparmiati dai tamponi”

Anche “Quelli che il Calcio“, cade nella facile ironie e sulle inesattezze quando si parla della Lazio. Soprattutto quando si parla dell’aereo preso dal Presidente Lotito per effettuare gli spostamenti dei biancocelesti nelle varie trasferte italiane ed europee. Melissa Greta, al desk durante la trasmissione, legge articoli e ironizza sull’atterraggio del velivolo presso l’aeroporto di Crotone, che sabato ha subito un forte nubifragio causando danni ingenti in città. Una semplice turbolenza, come ne accadono tante durante un volo e talvolta anche durante la fase dell’atterraggio, ma per la giornalista della trasmissione “si tratta di una aereo molto particolare” mostrando la foto de “L’aereo più pazzo del mondo” dove uno dei piloti è un gonfiabile. Poi continua: “si avvicina molto alla realtà, perché si tratta di una aereo di terza mano, con 31 anni di volo alle spalle, di una compagnia bulgara. Guardate come Lotito ne va fiero“, come se il fatto che si tratti di una compagnia di quella nazionalità, potesse essere un disvalore. E i conduttori commentano: “lo avranno preso a 13,90€“. La Greta continua: “Lotito dice che è sicuro” e poi un passaggio sulla querelle con Luis Alberto: “quel che è giusto è giusto. Effettivamente le finanze della Lazio non sono così floride, quindi è giusto chiedersi ‘ma questi soldi, da dove arrivano? Dai soldi risparmiati sui tamponi’” afferma soddisfatta, leggendo un tweet pubblicato da un utente. Il tutto concludendo con un “questa è satira“, per proteggersi da eventuali attacchi, che puntualmente sono arrivati dai tifosi della Lazio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: