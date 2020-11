Lazio Women-Inter: pareggio pirotecnico

Lazio Women–Inter, gara valida per la terza giornata del girone B di Coppa Italia TIMVISION, è terminata 3-3. Le tre reti biancocelesti portano la firma di Lipman (30′) e di Martin (69′, 87′): doppietta per la seconda. La Lazio è riuscita a rimontare nella ripresa, dopo che il primo tempo era terminato 1-3 per le neroazzurre, con Marinelli, autrice di una doppietta, assoluta protagonista.

