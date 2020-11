Lazio-Zenit, il programma della vigilia

Non c’è tempo per esultare per la bella vittoria di Crotone, perchè per la Lazio è tempo di pensare al ritorno di Champions League contro lo Zenit. La società, tramite il proprio sito ufficiale, ha elencato gli impegni in programma per la vigilia della gara. Simone Inzaghi e un tesserato prenderanno parte alla conferenza stampa di presentazione della gara alle ore 15:00. Successivamente ci sarà allenamento alle ore 16:00, con i primi 15 minuti che saranno aperti ai media. Vigilia preparata dunque, in vista di un match fondamentale per le sorti biancocelesti in Champions League.

