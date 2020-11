Napoli-Milan, i rossoneri espugnano il San Paolo per 1-3: doppietta di Ibrahimovic

Sempre più primo in classifica il Milan di Stefano Pioli (assente, insieme al suo vice, causa COVID; in panchina c’era Bonera). Grazie all’eterno Zlatan Ibrahimovic, la squadra rossonera mantiene la vetta della classifica a 20 punti, lasciando il Sassuolo a -2. Primo gol bellissimo dello svedese, che svetta imponendosi su Koulibaly, per poi raddoppiare al 54° su assist di Rebic. A nulla è valso il gol del 1-2 di Dries Mertens, perché al 95° è arrivato il terzo gol di Hauge che ha chiuso i giochi definitivamente.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: