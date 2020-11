Serie A, Inter col brivido, bene Sassuolo e Roma. Il Bologna torna a sorridere. A Udine decisivo De Paul

Alle 18:00 è andato in scena alla Dacia Arena il confronto tra Udinese e Genoa: la gara è terminata 1-0, grazie al gol di Rodrigo de Paul. Successo importante per l’Udinese, al termine di una partita tutt’altro che emozionante: tanta corsa e poche occasioni, eccetto per il finale, quando il Genoa ha prima sfiorato il gol del pareggio, e poi l’ha trovato, ma il var ha cancellato il pareggio di Scamacca. Cambia la classifica in zona salvezza, con il Genoa che rimane al penultimo posto a 5 punti. Si rialza invece l’Udinese, andando a quota 7.

Ricco pomeriggio in questa Domenica di Serie A. L‘Inter di Conte soffre a San Siro contro il Torino, ma termina 4-2: i granata trovano il vantaggio a fine primo tempo con Zaza, e raddoppiano su rigore con Ansaldi (62′). Accorciano subito i neroazzurri con Sanchez (64′), e la ribaltano con la doppietta di Lukaku (67′,84′), e con il gol di Lautaro Martinez (91′). Il Sassuolo di De Zerbi va a vincere a Verona contro l’Hellas, continuando a salire in classifica: reti di Boga (42′) e Berardi (76′), per lo 0-2 finale. Tutto facile per la Roma che archivia la pratica Parma nel primo tempo: la sblocca Mayoral (28′), e la chiude Mkhitaryan (32′,40′), per il 3-0 finale. Cade invece la Sampdoria di Ranieri, con il Bologna che vince 1-2 in rimonta grazie alla decisiva rete di Orsolini (52′),

