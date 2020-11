SOCIAL | La Lazio esalta Immobile: “Centotrenta e lode!” | FOTO

Nel mezzo della tempesta ci ha pensato sempre lui a gonfiare la rete per primo. Ciro Immobile è tornato contro in campo contro il Crotone fornendo una prestazione sontuosa tra un gol ed un assist per il Tucu Correa. Con il sigillo di ieri il bomber campano sale a quota 130 reti con la maglia biancoceleste, a meno 19 dal migliore di sempre Silvio Piola. A celebrare l’ennesima marcatura di Ciro, via social, ci ha pensato anche la Lazio che si è voluta complimentare con lui: “Centrotrenta e lode, KingCiro!“

