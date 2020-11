TMW | Lazio-Luis Alberto, tregua sancita con la fascia da capitano. Ma Tare è stato chiaro…

Ha rischiato di partire dalla panchina chiudendo invece da capitano. Ecco un riassunto perfetto delle ultime due settimane biancocelesti di Luis Alberto tra sfoghi social, scuse e momenti di tensione con la società poi calmati grazie al lavoro di Peruzzi ed Inzaghi. Grazie all’atto di diplomazia di questi ultimi, infatti, lo spagnolo è potuto scendere in campo dal primo minuto allo Scida regalando sprazzi di bel calcio su un terreno di gioco tutt’altro che favorevole. Il suo sfogo via Twitch sembra essere rientrato: il dieci ha rinnovato non troppo tempo fa il suo contratto fino al 2025 ed ora vuole guidare la Lazio in campionato e Champions League ma Tare è stato chiaro, più di ogni cosa prevale il rispetto per i tifosi ed il club ed eventuali eventi futuro potrebbero non essere nuovamente perdonati. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

