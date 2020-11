Aeroporti di Roma, la risposta al video girato all’aereo della Lazio | FOTO

Attraverso un Tweet sul proprio profilo ufficiale Twitter, la pagina di ADR, Aeroporti di Roma, ha risposto per quanto riguarda il video girato all’aereo della Lazio prima della trasferta vinta dalla Lazio in casa del Crotone. Ecco le dichiarazioni: “Riguardo al video sull’aereo della S.S. Lazio, ADR precisa che la registrazione è avvenuta senza autorizzazione e in violazione delle regole aeroportuali che prevedono il divieto di effettuare foto e filmati (art. 5.1.3 regolamento di scalo di Fiumicino e 5.1.10 di Ciampino).

Al momento, non appare coinvolto alcun dipendente di ADR e sono in corso gli accertamenti per individuare le responsabilità dell’accaduto e, all’esito, adottare i provvedimenti conseguenti”.

