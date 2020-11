ANSA | Tamponi Lazio, depositata perizia su riesame risultati

Come riportato da ansa.it, è stata depositata la perizia disposta dal Procuratore aggiunto di Avellino, Vincenzo D’Onofrio, sui 95 tamponi di calciatori, familiari e staff della Lazio riprocessati dal perito d’ufficio, Maria Landi, presso i laboratori dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Ha confermato la notizia Innocenzo Massaro, legale della Futura Diagnostica di Avellino: è qui che i tamponi sono stati processati la prima volta con esiti risultati poi discordanti con quelli dei laboratori Synlab e Campobiomedico di Roma. La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo a carico di Massimiliano Taccone, ad di Futura Diagnostica, iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di epidemia colposa, frode in pubbliche forniture e reato di falso. Al momento non ci sono indiscrezioni sui risultati a cui è pervenuta la perizia.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: