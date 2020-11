CHAMPIONS LEAGUE | L’AVVERSARIO – Tutto quello che c’è da sapere sullo Zenit

Domani martedì 24 novembre andrà in scena Lazio-Zenit, la prima in Champions League dopo la turbolenta sosta che ha visto la squadra biancoceleste al centro di molte voci inerenti alla storia tamponi ed alle dichiarazioni di Luis Alberto, seguite dalle scuse dello stesso giocatore, scuse utili a sanare i rapporti e a fargli giocare svariati minuti con la fascia da capitano nella partita vinta contro il Crotone. Partita, quest’ultima, che fa arrivare la squadra di Inzaghi alla sfida di Champions con una buona dose di ottimismo, dovuto anche dalla probabile presenza di alcuni giocatori assenti nelle ultime gare europee. Assenze che, di fatto, avevano lasciato la Lazio in una condizione numerica non ottimale. Domani, come accennato prima, ospiterà all’Olimpico lo Zenit: ecco la situazione della squadra russa.

ZENIT- In questa edizione di Champions League la squadra allenata da Sergej Semak, a metà del percorso, è tutt’altro che in una situazione soddisfacente. E’ infatti ultima bel girone e con un solo punto conquistato contro una Lazio privata di molti titolari. Le altre due partite, con il Club Brugge ed il Borussia Dortmund, sono terminate rispettivamente 1-2 e 2-0 gli avversari. Con questa edizione di Champions la squadra russa è all’ottava partecipazione in totale, riuscendo per le tre volte a superare la fase a gironi (ma fermandosi poi sempre agli ottavi). Nella Prem’er-Liga sono campioni in carica ed al momento secondi, a -1 dalla prima, il CSKA Mosca, dopo 15 giornate. L’ultima partita ha visto lo Zenit pareggiare 2-2 contro l’Akhmat.

FORMAZIONE- (4-3-3): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Santos; Wendel, Barrios, Erokhin; Kuzyaev, Dzyuba, Mostovoy

LA STELLA- L’attaccante classe 1988 Artem Dzyuba, ovvero il capitano, è il giocatore che più spicca nella squadra di San Pietroburgo. Gioca con loro dal 2015 ed ha conquistato ben 7 trofei nazionali (2 campionati, 2 coppe di lega e 3 supercoppe di lega). Lo scorso anno, inoltre, è stato proclamato miglior giocatore in Russia. Finora in campionato ha realizzato 7 reti e 4 assist, contribuendo nettamente all’attuale posizione in classifica.

Oltre a Dzyuba è importante ricordare anche Lovren, difensore d’esperienza che è stato al Liverpool per sei anni ed arrivato la scorsa estate in Russia. Ha finora disputato tutte le partite di questa stagione, realizzando due gol (uno nell’ultima partita di campionato) e confermandosi ancora una volta un giocatore molto importante che con la giusta esperienza sta contribuendo ottimamente per la fase difensiva dello Zenit.

PRECEDENTI- Prima di quest’anno la Lazio e lo Zenit non si erano mai affrontati. Unico match tra le due nella storia dei club è, dunque, quello di due settimane fa che non ha visto spuntarla nessuno. Un pareggio che poco è servito per la squadra Russa, rimasta in fondo alla classifica con un distacco di tre punti dalla terza, il Club Brugge. In quella partita Caicedo al minuto 82 ha risposto al gol del vantaggio di Erokhin arrivato alla mezz’ora del primo tempo.

