CONFERENZA CORREA – “Mi piace fare la punta ma posso ancora migliorare. Le polemiche?Non ci toccano, noi siamo un grande gruppo”

Ti senti finalmente attaccante?

“Sto giocando come seconda punta e mi piace, non sono una punta d’area di rigore ma mi piace stare vicino la porta. Voglio migliorare e ci lavoro tutti i giorni”

Che emozione è allenarsi con Messi?

“E’ una sensazione bellissima, è un sogno per tutti gli argentini. Messi ci parla spesso, è un ragazzo tranquillo ed educato e noi dobbiamo solo che ascoltarlo per imparare da lui”

Quali obiettivi hai per il futuro?

“Io penso solo a domani, la mia forza è pensare sempre e solo alla partita successiva”

Qual è il segreto del vostro gruppo?

“Siamo uniti e il mister ci conosce benissimo. Lavoriamo davvero tanto in settimana e siamo un gruppo di amici”

Un mese dicesti che l’obiettivo era giocare la Champions, ti aspettavi di giocare a questi livelli?

“Non è una sorpresa per me vedere la Lazio a questo livello contro squadre forti, lo siamo anche noi. Abbiamo giocatori esperti, siamo pronti a tutto come vincere domani per continuare su questa squadra”

Come avete reagito alle polemiche che hanno coinvolto la Lazio nell’ultimo periodo?

“Da quando sono qua sento sempre che si parla tanto e si dicono tante cose. Noi pensiamo a lavorare sul campo ogni giorno come ci chiede il mister. I risultati sono la dimsotrazione di quanto siamo forti anche mentalmente”

Ci fai un bilancio di questi tre anni alla Lazio?

“Il percorso è stato molto bello, abbiamo avuto momenti di difficoltà e abbiamo anche vinto delle coppe. Ci sta sempre da migliorare ed è ciò che faccio tutti i giorni insieme ai compagni e allo staff. Sono convinto che siamo sulla strada giusta”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: