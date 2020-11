CONFERENZA INZAGHI – “Battiamo lo Zenit per avvicinarci gli ottavi. Strakosha? Gioca Reina”

Partita importante per la qualificazione, sentite la pressione?

“Sappiamo dell’importanza della partita perchè era uno dei nostri obiettivi il passaggio del turno. abbaimo fatto le prime tre partite nel migliore dei modi, domani affrontiamo una squadra forte che recupera giocatori importanti quindi mi aspetto una gara di carattere. A Crotone abbiamo speso tante energie”

Su chi può contare domani?

“Non ho notizie ufficiali perchè sto aspettando noizie dai responsabili sanitari. So che avrò Luiz Felipe che devo decidere se impiegare dal primo minuto”

La fascia da capitano a Luis Alberto chiude le polemiche?

“Lo ha dimostrato negli anni cosa rappresenta per noi. E’ un giocatore importante che ha dato una grande risposta in campo, ci aspettiamo delle conferme anche fuori ma non ho dubbi su di lui”

Arrabbiato perchè si continua a parlare sempre poco della Lazio in termini positivi?

“Siamo abituati a non essere trattati come favoriti, noi siamo cresciuti portando a casa trofei importanti. Abbiamo avuto ora delle difficoltà a causa delle defezioni ma spero di avere tutti a disposizione. Domani ci mancherà qualcuno in mezzo al campo. Se non parlano di noi non ci dispiace, l’importante è che noi siamo consapevoli di poter competere con tutti”

Come sta Strakosha?

“Strakosha ha fatto un lavoro supplementare con Grigioni e Zappalà, Thomas è il titolare ma domani giocherà Pepe”

Ha incontrato Peruzzi?

“Su Peruzzi si sa che in tutte le famiglie e società ci possono essere incomprensioni. Sono convinto si possano risolvere come in passato”

Che risultato preferisce dall’altra gara?

“Ci stavo pensando ieri sera, è difficile rispondere perchè io voglio battere lo Zenit, quello che succederà a Dortmund ci interessa relativamente. Ricordiamo sempre che lo Zenit era la testa di serie numero uno”

