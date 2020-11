CONFERENZA KERZHAKOV- “Immobile avversario pericoloso. Siamo concentrati per domani”

Nella conferenza stampa di vigilia del match tra Lazio e Zenit San Pietroburgo, insieme al tecnico Sergej Semak, è intervenuto Mikhail Kerzhakov.

Per voi è la quarta sfida consecutiva in trasferta. Come state? Siete riusciti a recuperare energie?

“Devo dire non male. Chi è tornato dalla nazionale avrà più stanchezza. La nostra condizione fisica non è male. In generale non sarà facile, ma non solo per noi ma anche per chi ha avuto altri giocatori in nazionale”.

Immobile è tornato e probabilmente sarà titolare. Lo avete studiato? Quanto lo considerate pericoloso?

“Penso sia un attaccante che non abbia bisogno di presentazioni. È un giocatore eccezionale, molto veloce e pericoloso. Lo studieremo ancora perchè abbiamo tempo, ma come tutti voi abbiamo studiato a fondo le partite della Lazio”.

Domani sarà un match a porte chiuse, a differenza di ciò che avviene in Russia. Sarà un vantaggio o uno svantaggio?

“L’unica arma in più per noi è che forse capiremo più quello che diranno gli avversari in campo. Per il resto saranno solamente svantaggi perchè il calcio senza pubblico perde sicuramente qualcosa e non c’è nulla di cui rallegrarsi”.

Avete studiato la Lazio. Come vedete il match di domani?

“All’andata la Lazio ha usato molto turn over a causa di diverse assenze. Domani avrà molti più giocatori e dovremmo abituarci ad un gioco diverso da parte loro“.

Se lo Zenit perdesse non ci sarebbero più chance per il passaggio. Sentite la pressione della sfida?

“Cerchiamo di pensare solamente ad aspetti postivi e alla nostra prestazione. Siamo molto concentrati e al momento non pensiamo a ciò che avverrà dopo”.

