CONFERENZA SEMAK- “Siamo concentrati solo sulla partita di domani. Avremo vari assenze ed alcuni calciatori recuperati all’ultimo”

Torna la Champions League con lo stadio Olimpico pronto ad aprire i battenti per ospitare la sfida tra Lazio e Zenit San Pietroburgo. A poco più di ventiquattro ore dal fischio d’inizio, il tecnico dei russi Sergej Semak è intervenuto in conferenza stampa.

La partita di domani sarà aperta. Ha pronostici, pensa che ci sia un favorito o guarda anche alle prossime sfide?

“Noi ci concentriamo sulla sfida di domani, la più importante per noi e l’unica nella nostra testa al momento. Siamo concentrati solo su questa partita”.

Ha lavorato con Capello in passato. Da quell’esperienza ha tratto informazioni sul calcio italiano?

“Assolutamente. In primis la mia fonte d’ispirazione è stata Spalletti nel periodo in cui è stato con noi quando a San Pietroburgo. Ho giocato sotto la sua direzione, sono stato suo assistente e grazie a lui ho iniziato la mia carriera da allenatore. Capello è stato un ex calciatore e allenatore fantastico ed è semplicemente un onere per me essere stato al suo fianco. Lo ricordo con grande piacere e gratitudine”.

Chi non è venuto in Italia e com è la situazione in difesa?

“Siamo dispiaciuti che alcuni giocatori li abbiamo rivisti solo oggi. Chi è rimasto a San Pietroburgo è stato in parte vittima della pausa delle nazionali che si è rivelata uno svantaggio per molti. Penso a Karavaev che ha avuto dei problemi a livello fisico ed ad un altro calciatore in attesa di un test dubbio. Azmun e Driussi li abbiamo recuperati all’ultimo, nelle prossime ore e nelle prossime settimane ci daranno una grossa mano e saranno fondamentali”.

Malcom e altri, nonostante i tanti impegni, hanno recuperato?

“Purtroppo alcuni giocatori hanno giocato quattro match consecutivi in trasferta, per i nazionali sono sette addirittura. Alcuni come Malcom sono riusciti a giocare con noi solo 15 minuti con noi, vedremo la situazione a gara in corso. La situazione non è semplicissima e ci sono anche delle situazioni paradossali di calciatori che sembrava dovessero partire prima della chiusura del mercato ed invece sono rimasti. La preparazione non è stata per tutti la stessa”.

Nell’ultimo periodo avete giocato in diversi fusi orari. Quanto è difficile considerando che alcune squadre si sono lamentate?

“Sapete bene come funziona la vita del calcio. Non è facile, ma siamo abituati. I calciatori, seppure si possa trattare di questioni delicate, quando giocano pensano solo al risultato e dimostrano quello che possono dimostrare”.

Dopo la partita di sabato ha detto avrebbe giocato a 3 in difesa. Karavaev domani sarà assente. Potrà scegliere questa situazione?

“La probabilità c’è, ma dobbiamo valutare i calciatori che abbiamo a disposizione che sono un numero limitato. Vedremo se i giocatori a disposizione sono in grado di giocare in una difesa a tre. Lo valuteremo domani”.

Ad ottobre il calo di Dzyuba veniva giustificato dalla stanchezza. Dopo due settimane di stop ha comunque faticato sabato. Qual è il motivo di questo calo?

“Ogni giocatore ha degli alti e bassi, capitano dei momenti in cui va tutto storto. Nell’ultimo periodo ha provato ad alzare l’asticella delle sue prestazioni, ma non sta giocando in maniera splendida. In ogni caso, è un momento passeggero e sicuramente avrà altri gol da regalarci”.

Milinkovic sarà assente domani, ma gli altri giocatori importanti ci saranno. Spesso la Lazio gioca sulle ripartenze, ma lei, anche guardando l’andata, che gara si aspetta?

“La Lazio sa gestire la palla grazie ai grandi giocatori di esperienza a disposizione, ma sa anche ripartire velocemente. Dipenderà da quanto noi concederemo a loro. Noi dovremo concedere loro il minimo spazio, alla fine cosa più importante alla fine sono i gol sul tabellino dei marcatori”.

Dieci anni fa lo Zenit giocava in trasferta con l’Anderlecth e viste varie assenze Spalletti disse che avrebbe giocato lei sulla fascia destra difensiva. Domani mancherà Karavaev. Chi potrebbe scegliere?

“Quella volta fu una decisione inaspettata, ma dovetti dire sì e lo feci per la squadra. Domani dovremo vedere. Ogni giorno a disposizione è ora per recuperare la forma e ricaricare le batterie. Parlerò con i calciatori che potrebbero giocare al posto dei mancanti e vedremo chi riuscirà a giocare”.

Domani siete disposti ad un gioco più offensivo visti anche alcuni ritorni nel vostro organico?

“Alcuni sono tornati come detto, ma all’ultimo mento. Valuteremo questa possibilità e decideremo all’ultimo”.

In casa Lazio è tornato Immobile. Quanto influirà la sua presenza sul vostro gioco e sul risultato finale?

“Chiaramente avrà un grande peso, avere più giocatori a disposizione sarà un bene per la Lazio. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita e concedere il minimo possibile”.

