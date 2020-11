CorSera | Acerbi, il muro: la Lazio è al sicuro con il principe della difesa

Non solo la rivincita di Immobile, tornato e già rinato, brillante e subito trascinatore. Non solo il recupero di Luis Alberto, ribelle e (forse) perdonato, multato e (forse) pentito. La Lazio che vince a Crotone e comincia alla grande un mese infernale ha anche un altro volto, un po’ truce, da combattente: quello di Francesco Acerbi. È emerso nel lago, su quel campo inzuppato e difficilissimo, dove bastava una piccola indecisione per combinare un disastro: forza, sicurezza, cattiveria agonistica, condizione atletica superba. Non molla mai, e non è un modo un po’ banale per celebrare un lottatore ma una verità acclarata.

Per dire: in questa stagione così complicata il difensore è l’unico biancoceleste ad avere giocato ogni partita, undici su undici tra campionato e Champions, e tutte dall’inizio alla fine. E c’è anche altro: in mezzo a questi incontri, ne ha messi cinque in Nazionale da settembre a mercoledì scorso. La sua stagione, insomma, è già arrivata a 16 impegni ufficiali. E altri 9 lo attendono da qui al 23 dicembre, uno dopo l’altro, a rotta di collo. Acerbi è diventato uno dei simboli della Lazio in due anni o poco più. Ha preso per mano la difesa abbandonata da De Vrij, con meno classe ma più concretezza, e l’ha aiutata a crescere. È entrato nel cuore dello spogliatoio con garbo però senza timori, trasformandosi in un leader. È cresciuto tanto in questa sua (ancora breve) avventura biancoceleste, benché sia arrivato nella capitale a trent’anni suonati. Pareva destinato a rimanere un buon difensore di provincia, infatti la nazionale l’aveva vista quasi solo in tv ai tempi del Sassuolo (aveva appena due presenze, una durata pochi minuti e una disastrosa).

A Roma si è affermato in modo definitivo, ora in azzurro è un titolare, l’alter ego di Chiellini sul centrosinistra dello schieramento a quattro di Mancini, il quale crede in lui a tal punto da avergli affidato anche il compito di prendere per mano Bastoni, un altro mancino, e guidarlo nella sfida a Lewandowski. Mentre Bergomi, due giorni fa lo ha consacrato come il «miglior difensore ora in italia». Continua a slittare, a dispetto di tutto questo, la firma: dopo le polemiche di inizio stagione, tutto sembrava tornato a posto. Ma l’accordo non è mai stato annunciato.

Corriere della Sera

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: