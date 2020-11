CorSera | Lotito, la festa: domani contro lo Zenit la partita n. 100 in Europa

Cento partite internazionali, da Rocchi a Immobile. Domani Lotito taglierà un traguardo storico della sua presidenza. Lui aveva appena 13 anni, mentre Inzaghi e Tare non erano ancora nati, il giorno in cui la Lazio esordì nelle coppe europee moderne: 2-2 con l’Arsenal all’Olimpico, il 16 settembre 1970, con una doppietta di Chinaglia per risalire da 0-2. Prima di Lotito, 109 partite in 34 anni. Con lui, per aggiungerne 100 ne sono bastati altri 16. In 17 stagioni con Lotito, la Lazio ha disputato 12 volte le coppe internazionali. Una presenza quasi fissa che trova un riscontro solo negli anni d’oro con Cragnotti, quando tornò in Europa nel 1993 (dopo 16 anni) e ci restò ininterrottamente – diventando anche n° 1 del ranking Uefa – fino a quando, nel 2003, il patron la lasciò nelle mani di Longo, avviando la transizio- ne che portò all’arrivo dell’attuale presidente. I due trofei del 1999, Coppa delle Coppe e Supercoppa, restano i soli in Europa per la Lazio, e insieme allo scudetto brillano tra i 6 della presidenza Cragnotti; che era il padrone anche nel 1997-98 ma aveva lasciato la carica a Zoff, cui va ascritta la Coppa Italia vinta in quella stagione. Così, con gli stessi 6 trofei, Lotito ha eguagliato il record dell’uomo nato il 9 gennaio come la Lazio, anche se uno scudetto lui non l’ha vinto e in Europa non è mai andato al di là dei quarti di finale. Ma stavolta, se il girone di ritorno andrà bene come quello d’andata a partire da domani con lo Zenit, conta di riportare la Lazio alla fase ad eliminazione diretta della Champions com’è successo una sola volta: nel 1999-2000, all’esordio in questa competizione, quando arrivò ai quarti. Con Cragnotti, naturalmente.

Corriere della Sera

