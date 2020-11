EXTRA LAZIO | Premier League: a Dicembre la riapertura di alcuni stadi

Come riportato da raisport.rai.it, ci sono novità per ciò che riguarda la Premier League e la questione stadi: il ministero dello Sport britannico ha infatti deciso di introdurre delle novità per gli spettatori dal 2 Dicembre, data del termine del lockdown nazionale. Quest’ultimo verrà sostituito da restrizioni in base al tasso di contagio delle varie aree. Negli stadi che faranno parte della Tier 1, saranno ammessi fino a quattromila spettatori (o il 50% della capienza). Discorso diverso invece per la Tier 2, con un massimo di duemila persone consentite: nulla da fare invece per le aree della Tier 3, dove non ci sarà possibilità per i tifosi di tornare allo stadio almeno fino alla fine della stagione.

