FORMELLO – Prove rimandate a domani. Inzaghi ha tre dubbi di formazione

Niente prove della vigilia. A ventiquattro ore dalla sfida di Champions contro lo Zenit, Inzaghi non testa ancora la formazione rimandando il tutto a domani mattina quando la squadra farà un risveglio muscolare. I titolari di Crotone, tranne Parolo e Fares, hanno svolto il riscaldamento con i compagni per poi defilarsi per un lavoro atletico e tecnico senza accelerare i ritmi. Il campo pesante si è fatto sentire e il mister non vuole correre rischi. Il resto del gruppo era schierato in campo per una partita contro un avversario statico composto solamente da Armini e da alcuni componenti dello staff tecnico. Se Reina in porta e il tandem Immobile-Correa in attacco sembrano scontati, i rebus riguardano la difesa e il centrocampo. Con il ritorno di Luiz Felipe si apre il ballottaggio con Patric per una maglia da titolare al fianco di Acerbi e Radu, più remota la possibilità di vedere Hoedt in campo con il rumeno in panchina. Sulle fasce l’unico certo di un posto è Lazzari sulla destra con il dubbio fra Marusic e Fares sulla corsia mancina. Bagarre anche in mezzo al campo fra Parolo e Akpa Akpro, il primo è favorito sull’ivoriano per completare il reparto insieme a Leiva e Luis Alberto. Si è rivisto in campo con i compani Strakosha mentre era assente Cataldi che si aggiunge agli indisponibili Milinkovic, Escalante e Lulic. Aggregati alla prima squadra anche Franco e Czyz della Primavera.

