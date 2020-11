Globe Soccer Awards 2020, Immobile candidato a miglior giocatore dell’anno: ecco come votare Ciro

Ciro Immobile sta riscrivendo la storia della Lazio. Non solo, anche a livello personale, sta battendo record su record, fino alla conquista, nella scorsa stagione, della Scarpa d’Oro. Ogni stagione vengono assegnati dei riconoscimenti nel mondo del calcio, ovvero i Globe Soccer Awards. Quest’anno sarà un’edizione speciale visto che, oltre al miglior giocatore, miglior allenatore e miglior squadra dell’anno, ci saranno altri quattro premi: miglior giocatore del secolo, miglior allenatore del secolo, miglior squadra del secolo e miglior agente del secolo.

Tra gli otto giocatori candidati al premio di miglior giocatore dell’anno, c’è anche un calciatore della Lazio: si tratta proprio del bomber biancoceleste Ciro Immobile. Insieme a lui sono in lizza per vincere questo premio Cristiano Ronaldo (Juventus), Karim Benzema (Real Madrid), Lionel Messi (Barcellona), Marquinhos (Paris SG), Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Sadio Mane’ (Liverpool) e Serge Gnabry (Bayern Monaco). La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 27 dicembre, in quel di Dubai.

Ecco il link per votare Ciro Immobile: https://vote.globesoccer.com/vote/2020-year-player

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: