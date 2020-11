Il Tempo | Lazio, ora Lotito richiami Peruzzi

Peruzzi non c’è a Formello. Da qualche giorno non si vede, ha discusso e si è preso un periodo di riflessione nella sua Blera. Ora, senza entrare nel merito della litigata con il presidente Lotito, sarebbe necessario un chiarimento immediato, senza trasformare una discussione finita male in uno strappo insanabile. Peruzzi è un valore aggiunto del club, dovrebbe allargare il suo raggio d’azione ma di sicuro reclama più spazio per incidere su uno spogliatoio che da qualche anno, anche grazie a lui, è il valore aggiunto della squadra. Alla base di tutto, oltre che alcune situazioni pregresse, c’è la gestione del caso Luis Alberto: il club manager biancoceleste aveva svolto un lavoro egregio e si era schierato per la sola punizione economica nei riguardi dello spagnolo rispetto a una linea più dura richiesta dal presidente. Al di là delle sacrosante opposte posizioni, in questo momento deve prevalere il bene comune, la Lazio. Oltretutto in questo momento perdere uno come Peruzzi sarebbe una pessima scelta per un gruppo che si è giovato molto del lavoro dell’ex portiere. Lotito lo richiami, si chiarisca tutto in fretta come si fa in ogni buona famiglia in modo da chiudere sul nascere un caso che può solo fare male al club. Il Tempo/Luigi Salomone

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: