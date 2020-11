Lazio, Gianni Di Marzio: “Ha dei giocatori sopra la media. Acerbi il miglior centrale in Italia”

L’ex allenatore e dirigente Gianni Di Marzio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, parlando anche di Lazio e di alcuni calciatori in particolare: “Questo percorso negli ultimi anni è stato sempre in crescendo. E’ una squadra che è maturata molto, lo scorso anno poteva vincere lo Scudetto poi l’interruzione per il Covid ha stravolto tutto. Ha una squadra con 4-5 giocatori sopra la media, non vedo perché debba essere sottovalutata. Immobile è un cannoniere europeo, Acerbi è il miglior difensore centrale in Italia, in mezzo al campo c’è tanta qualità. Ogni tanto viene fuori qualche scaramuccia, ma alla fine i risultati arrivano.”

