Lazio, Totò Lopez: “Vedo Immobile come Chinaglia, è il simbolo della Lazio”

Totò Lopez, ex centrocampista della Lazio per cinque stagioni dal 1975 al 1980, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio parlando dell’attuale momento dei biancocelesti e spendendo qualche parola anche per Immobile ed Acerbi. Questo il suo intervento: “Vedo Immobile come Giorgio Chinaglia in tempi diversi, rappresenta ed è il simbolo della Lazio. Lui, Luis Alberto e Milinkovic sono tre gioielli. Dico anche Correa, che in futuro può fare bene. C’è una bella rosa ed il merito è tutto del ds Tare. Parolo, nell’occasione del gol di Immobile contro il Crotone, è stato perfetto. Se lo avesse fatto Totti o Del Piero sarebbero stati esaltati, una pennellata per Immobile che è stato reattivo ed ha preso i tempi giusti. Ne ho giocate diverse di partite in quelle condizioni e so quanto può essere complicato, per questo ciò che ah fatto la Lazio vale molto. Acerbi? Quando è arrivato si è inserito alla grande ed ora ha raggiunto il suo massimo livello. Ha una tranquillità ed una sicurezza che fanno paura. Anche il ct Mancini sarà rimasto sicuramente spiazzato da lui. Champions e Campionato? Fare bene in Europa può dare dei grandi stimoli a livello di fatica. In campionato la vittoria di Crotone è importante per rimanere attaccato ai vertici, quest’anno sarà più difficile affermarsi in alto in quanto ci sono squadre come Roma e Napoli che lo scorso anno non avevano fatto benissimo.”

