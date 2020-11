Lazzari, domani l’esordio assoluto in Champions League: un sogno che diventa realtà

Dopo le prime tre gare saltate causa Coronavirus, è finalmente arrivato il momento del debutto in Champions League per Manuel Lazzari. La carriera del giocatore veneto è incredibile, fatta di raggiungimenti di traguardi ambiziosi, conquistati passo dopo passo. Partito dai dilettanti fino alla Serie B, per poi approdare in Serie A con la Spal e infine coronare il sogno di giocare per una grande squadra come la Lazio. Affetto, fiducia e stima hanno portato il terzino destro a calcare palcoscenici importanti come quello dell’Europa League, che gli ha permesso di segnare il suo primo goal europeo, nonché il primo con la maglia della Lazio. Quello di domani sarà il passo più importante, quello che ogni calciatore sogna di poter fare, ovvero l’esordio assoluto nella Coppa dalle grandi orecchie. Nonostante non possa viverla a pieno per via della mancanza dei tifosi, non mancherà di certo l’emozione di scendere in campo contro lo Zenit.

