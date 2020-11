PAIDEIA | Luiz Felipe in clinica per svolgere le visite mediche | FOTO

Inizia una nuova settimana in casa Lazio. Oggi è già vigilia del prossimo match, quello che vedrà sfidarsi appunto i biancocelesti contro lo Zenit, quarto match della fase a gironi di Champions League. In attesa dell’allenamento e della conferenza stampa di mister Inzaghi che avverranno quest’oggi, questa mattina si è presentato in Clinica Paideia Luiz Felipe per svolgere le visite mediche. Il difensore brasiliano ha saltato la sfida di Crotone, visto che l’ultima gara in cui è sceso in campo con i compagni è stata prima della sosta per le Nazionali, l’8 novembre contro la Juventus.

