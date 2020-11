Serie B, la Salernitana conquista il primo posto in classifica

Con la vittoria di questa sera contro la Cremonese per 2-1, la squadra allenata da Fabrizio Castori sale al primo posto a pari punti con l’Empoli a quota 17. Grazie alla rimonta arrivata con le reti di Đurić e Kupisz, i campani possono godersi il primato in Serie B e sperare in una possibile promozione in A, che manca da ben ventidue anni.

