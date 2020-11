SOCIAL | Correa suona la carica: “Pronti per la gara di Champions di domani!” – FOTO

L’attaccante biancoceleste, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram ufficiale per dare la carica in vista della gara di Champions League, in programma domani alle 21.00. Il giocatore intervenuto oggi in conferenza stampa insieme all’allenatore Simone Inzaghi, inizierà la gara da titolare al fianco di Ciro Immobile, con il quale ha svolto un’ottima prestazione, con tanto di rete segnata, sabato a Crotone.

Questo il post sul suo profilo Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea)

