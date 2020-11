SOCIAL | Lazio, Luiz Felipe esulta ed è pronto per tornare in gruppo | FOTO

Dopo essersi recato in Clinica Paideia per svolgere le visite mediche, Luiz Felipe è pronto per tornare a lavorare con il resto dei compagni, in vista dei prossimi impegni della Lazio. Gioia alle stelle che si è riversata sui social: attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram, il difensore brasiliano ha manifestato la sua felicità per il rientri in gruppo, con una foto che lo ritrae durante l’esultanza dopo il gol del 2-0 contro il Borussia Dortmund in Champions League. La foto è accompagnata da una sola parola, significativa: “Vamos”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

