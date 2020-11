SOCIAL | Patric si prepara per la Champions League: “Pronti per domani” – FOTO

Si avvicina sempre di più Lazio–Zenit, gara fondamentale per i biancocelesti in ottica passaggio del turno. Tramite il proprio profilo Instgram, Patric ha pubblicato una storia che lo ritrae durante l’allenamento odierno. Il difensore spagnolo ha poi aggiunto: “Pronti per domani”. Il difensore spagnolo sin qui ha giocato tutte e tre le gare di Champions League da titolare, vedremo domani se accadrà ancora.

