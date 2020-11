Calciomercato.com | Fiorentina, per gennaio l’idea in attacco si chiama Felipe Caicedo

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Fiorentina starebbe puntando l’attaccante ecuadoriano della Lazio, per la finestra di trasferimenti di gennaio. L’obiettivo, secondo il portale sportivo, sarebbe infatti Felipe Caicedo, che ben sta facendo anche in questa stagione in maglia biancoceleste, con 4 reti nelle 9 partite (non sempre dal primo minuto) effettuate finora. Per il momento sarebbe solo un’idea, ma nelle prossime settimane potrebbe diventare qualcosa di più.

In realtà Caicedo è da considerare al centro del progetto di Simone Inzaghi, che da sempre ha esternato stima nei suoi confronti, pur non giocando titolare, “bloccato” da Ciro Immobile e Joaquin Correa. Il suo trasferimento lontano dalla Lazio era previsto nella sessione estiva, pertanto questa possibilità, se mai dovesse accadere, si potrebbe manifestare unicamente nel calciomercato dell’estate 2021, non a gennaio.

