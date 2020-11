CdS | Lazio, Marusic insidia Lazzari a destra: nuova emergenza a centrocampo

Inzaghi ha rimandato a questa mattina le prove sulla formazione che scenderà in campo stasera contro lo Zenit. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico pensa ad un solo cambio rispetto a sabato: Marusic al posto di Lazzari che ha giocato 90 minuti a Crotone. E’ il centrocampo il reparto che registra maggiori defezioni: Milinkovic è in quarantena in Serbia, Cataldi ieri non si è allenato, così come Escalante.

