Champions League, Lazio-Zenit sarà trasmessa in chiaro: ecco dove vederla

Ritorna la Champions e i tifosi biancocelesti, che non hanno un abbonamento alle piattaforme televisive, potranno esserne contenti. Perchè Lazio-Zenit, in programma questa sera alle 21:00, oltre che su Sky sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin.

